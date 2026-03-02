L'Anp: due fratelli palestinesi uccisi dai coloni vicino a Nablus
di Redazione
A riferirlo è stata l'agenzia dell'Autorità nazionale palestinese, Wafa: i due uomini sarebbero stati colpiti durante un attacco alle case dei palestinesi
L'agenzia di stampa dell'Anp, Wafa, riferisce che due fratelli palestinesi sono stati uccisi dagli spari dei coloni durante un attacco al villaggio di Qaryut, a sud di Nablus.
Il ministero della Salute ha annunciato l'uccisione di Mohammad Taha Abdul-Majid Muammar, 52 anni, colpito alla testa, e di suo fratello Fahim, 47 anni, colpito al bacino, durante l'attacco dei coloni.
Fonti locali hanno riferito che i coloni hanno attaccato le case palestinesi a sud di Qaryut, sparando proiettili veri contro i residenti e le loro abitazioni.
