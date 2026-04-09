L'annuncio di Reza Amiri Moghadam sui negoziati che si svolgeranno a Islamabad nel fine settimana. La rappresentanza Usa sarà guidata dal vicepresidente Vance

L'ambasciatore iraniano in Pakistan: saremo presenti ai colloqui con la delegazione americana

L'ambasciatore di Teheran in Pakistan, Reza Amiri Moghadam, ha dichiarato che una delegazione iraniana raggiungerà stasera la capitale pachistana Islamabad per i colloqui con gli Usa in programma nel fine settimana. La rappresentanza americana, composta tra gli altri dall'immobiliarista Steve Witkoff e dal genero del presidente Trump, Jared Kushner, sarà guidata dal vice presidente Jd Vance.

«Nonostante lo scetticismo dell'opinione pubblica iraniana dovuto alle ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte del regime israeliano, volte a sabotare l'iniziativa diplomatica» ha scritto su X l'ambasciatore iraniano in Pakistan, Reza Amiri Moghadam «su invito dell'onorevole Primo Ministro Shehbaz Sharif, la delegazione iraniana arriverà stasera a Islamabad per colloqui seri basati sui 10 punti proposti dall'Iran».