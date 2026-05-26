L'Agenzia britannica Ukmto: una petroliera ha segnalato un'esplosione al largo dell'Oman

Una petroliera ha segnalato un'esplosione esterna al largo di Muscat, in Oman, secondo quanto riferito dall'Ukmto, l'United Kingdom Maritime Trade Operations. L'agenzia britannica per le operazioni commerciali marittime ha dichiarato che l'incidente è avvenuto a 60 miglia nautiche da Muscat, con l'esplosione segnalata sul lato sinistro di poppa dell'imbarcazione, vicino alla linea di galleggiamento.

«L'equipaggio e la nave sono al sicuro, sebbene il comandante abbia segnalato una fuoriuscita di olio combustibile in mare» ha scritto la Ukmto su X.