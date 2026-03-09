L'operazione è avvenuta nel Mediterraneo orientale, frammenti di munizioni sono cadute nei campi vuoti a Gaziantep. Ankara: avvertiamo tutte le parti, in particolare l'Iran, di astenersi da azioni che possono mettere in pericolo la sicurezza regionale

La Turchia: la Nato ha intercettato e abbattuto un missile dell'Iran

Il ministero della Difesa turco ha reso noto che un missile balistico lanciato dall'Iran è stato abbattuto nello spazio aereo turco. Il missile è stato distrutto dalle difese della Nato stanziate nel Mediterraneo orientale, ha affermato Ankara, aggiungendo che frammenti di munizioni sono caduti in campi vuoti a Gaziantep, nel sud-est della Turchia. «Sottolineiamo ancora una volta che saranno adottate tutte le misure necessarie con risolutezza e senza esitazione contro qualsiasi minaccia rivolta al territorio e allo spazio aereo del nostro Paese» ha affermato il ministero della Difesa.

In una dichiarazione separata condivisa su X, il direttore della comunicazione della Turchia Burhanettin Duran ha confermato che il missile è stato «tempestivamente intercettato e neutralizzato dalle forze di difesa aerea e missilistica della Nato sopra il distretto di Sahinbey a Gaziantep». La nota è poi proseguita con un messaggio diretto a Teheran. «Ribadiamo ancora una volta con forza il nostro avvertimento a tutte le parti, in particolare all'Iran, di astenersi da azioni che potrebbero mettere in pericolo la sicurezza regionale e mettere a rischio i civili».

Anche la Nato ha confermato di aver «nuovamente intercettato un missile diretto verso la Turchia. L'Alleanza è fermamente pronta a difendere tutti gli alleati da qualsiasi minaccia» ha detto un portavoce della Nato.