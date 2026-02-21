La Sagrada Familia raggiunge la vetta: completata la Croce sulla torre di Gesù Cristo

Mancava solo il braccio superiore della grande Croce che sormonta la Sagrada Familia per far toccare finalmente alla basilica progettata da Antoni Gaudì la sua altezza massima – e definitiva – a quota 172,5 metri. La complessa operazione di montaggio è stata realizzata con grande commozione dalle maestranze che lavorano senza sosta al cantiere del meraviglioso tempio simbolo di Barcellona, visitato ogni anno da milioni di persone che restano incantate dalla geniale traduzione del Vangelo in spazi, luci e forme. La Croce ora è completa sulla cima della Torre di Gesù Cristo che svetta sopra le altre 17 sul profilo della Sagrada Familia conferendole l’inconfondibile movimento nel cielo della metropoli catalana.

La bandiera catalana e quella vaticana sulla vetta della Sagrada Familia (©Basílica de la Sagrada Familia, Barcelona, España)

L’ultima sezione dell’imponente croce montata da una colossale gru misura da sola 17 metri di altezza e 13,5 di larghezza. «È un giorno importante. Si completano le sei torri centrali», ha dichiarato l’architetto direttore dei lavoro e coordinatore delle opere del tempio, Jordi Faulì, sottolineando la portata simbolica e tecnica dell'intervento. La Torre di Gesù Cristo sarà inaugurata il 10 giugno, a cent’anni dalla morte di Antoni Gaudì. A Barcellona la speranza di tutti è di poter accogliere papa Leone XIV, dopo la consacrazione della Sagrada Familia da parte di Benedetto XVI nel 2010

Il gioco di luci attraverso le vetrate della basilica (foto Ansa)

Oltre alla Torre di Gesù Cristo, che l'architetto catalano volle di altezza inferiore solo a quella della collina del Montjiuc, che sovrasta Barcellona – in ossequio al principio secondo cui l'opera dell'uomo non deve superare quella della natura –, le altre torri, tutte ormai completate, sono dedicate agli apostoli, agli evangelisti e alla Vergine Maria. Sulla grande torre centrale sarà collocata anche l'immagine dell'Agnus Dei, completando la straordinaria lettura teologica di un capolavoro assoluto dell’architettura e della fede.