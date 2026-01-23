La premier danese Mette Frederiksen è giunta oggi in Groenlandia

La premier danese Mette Frederiksen è giunta oggi nella capitale della Groenlandia Nuuk per un incontro con il il presidente del governo groenlandese Jens-Frederik Nielsen. Lo ha reso noto l’ufficio della premier. L’incontro avviene nel contesto delle tensioni con gli Stati Uniti sul futuro dell’isola, territorio semiautonomo danese, dopo l’annuncio della definizione di “un contesto per un futuro accordo”. Nato e Danimarca «sono d'accordo sul fatto che l'Alleanza debba aumentare il suo impegno nell'Artico. La difesa e la sicurezza nell'Artico sono una questione che riguarda l'intera alleanza», ha affermato la premier danese dopo aver incontrato a Bruxelles il segretario generale della Nato, Mark Rutte.

Intanto, i negoziati con gli Stati Uniti sulla Groenlandia, volti a rafforzare la sicurezza nell’Artico, dovrebbero iniziare presto. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri danese Lars Lokke Rasmussen: «avvieremo questi incontri abbastanza rapidamente. Non comunicheremo quando si terranno, perché ora è necessario abbassare i toni sulla situazione», ha detto Lokke ai giornalisti a Copenaghen, aggiungendo che i colloqui si concentreranno su «sicurezza, sicurezza e sicurezza».