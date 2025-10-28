La nuova Maturità è legge

Con 138 voti a favore, 91 contrari e 9 astenuti, la Camera ha approvato in via definitiva la riforma dell'esame di Stato che tornerà a chiamarsi «esame di Maturità». Si prevede che gli studenti debbano sostenere tutte le prove compresa quella orale per superare l'esame; le materie del colloquio saranno quattro e saranno decise dal ministero a gennaio; le commissioni d'esame saranno costituite da due membri esterni e due interni. «Si tratta di una svolta importante - ha commentato il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara -. Con questa riforma ridiamo senso alla Maturità restituendo valore a un passaggio decisivo del percorso formativo delle studentesse e degli studenti, riaffermando i principi del merito, dell'impegno e della responsabilità individuale».