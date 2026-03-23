La governatrice sarda Alessandra Todde non decadrà

La presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, non decadrà dal suo incarico. Per lei è stata confermata solo la sanzione da 40 mila euro. È questa la decisione della Corte d'Appello di Cagliari, in merito alle presunte irregolarità nella rendicontazione delle spese per la campagna elettorale del 2024. I giudici della prima sezione della Corte d'Appello ha accolto parzialmente l'appello della presidente, dichiarando nulla la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva riqualificato la sua condotta come "omessa presentazione" del rendiconto delle spese della campagna elettorale. La Corte ha preso atto che la Consulta aveva già annullato l'ordinanza del Collegio di garanzia nella parte in cui disponeva la decadenza. Ancora nessun commento a caldo da parte della presidente che si sta preparando a raggiungere Bruxelles dove è probabile che domani tenga un punto stampa nel quale parlerà anche della decisione della Corte d'Appello. Dall'entourage della governatrice e dal Movimento Cinquestelle però trapela soddisfazione ed entusiasmo.