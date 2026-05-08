La Corte di Conti del Veneto indaga sulla pista da bob di Cortina

La Procura regionale della Corte dei Conti per il Veneto ha avviato indagini in merito ad un possibile danno erariale connesso allo Sliding centre di Cortina D'Ampezzo. Lo rivelano oggi i quotidiani veneti del gruppo Nem. La magistratura contabile, inoltre, starebbe verificando eventuali illeciti legati alla riconsegna, avvenuta nei giorni scorsi, dell'impianto a Simico, per la riparazione di alcuni danneggiamenti riscontrati dopo le Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026. Su quest'ultimo punto, la Procura punta a verificare se i problemi riscontrati siano imputabili alla gestione dell'impianto da parte della Fondazione Milano Cortina durante i Giochi o sono antecedenti all'evento olimpico, in sostanza verificare se vi sia un ammaloramento delle strutture, o un danneggiamento a causa del loro utilizzo.