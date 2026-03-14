La Corea del Nord lancia 10 missili verso il Mar del Giappone

Si alza la tensione anche in Estremo Oriente. La Corea del Nord ha lanciato una decina di missili balistici verso il Mar del Giappone, secondo quanto annunciato dallo stato maggiore sudcoreano. I vettori, partiti dall'area di Sunan, nei pressi di Pyongyang, sono stati individuati intorno alle 13:20 ora locale (5.20 in Italia). Il ministero della Difesa nipponico ha confermato che almeno un vettore sarebbe caduto in mare al di fuori della zona economica esclusiva (Zee). L'allerta è stata diffusa anche dalla Guardia costiera giapponese intorno alle 13:30 locali, con l'invito alle imbarcazioni in navigazione a prestare attenzione agli aggiornamenti sulla situazione. In risposta al test, il governo di Tokyo ha attivato una task force di emergenza presso il centro di gestione delle crisi, incaricata di raccogliere informazioni e verificare l'eventuale presenza di danni. L'episodio segue un precedente lancio effettuato dalla Corea del Nord il 27 gennaio, quando due missili balistici furono sparati verso il Mar del Giappone cadendo al di fuori della Zee giapponese.