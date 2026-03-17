La Colombia accusa l'Ecuador di voler attaccare il suo territorio

Il presidente colombiano Gustavo Petro ha sostenuto che una «bomba sganciata da un aereo» è stata trovata vicino al confine con l'Ecuador, lasciando intendere un'intenzione di attacco da parte del Paese, in un contesto di crescenti tensioni tra i due governi. «Il ritrovamento è avvenuto molto vicino al confine con l'Ecuador, ma dobbiamo indagare a fondo», ha dichiarato il leader durante una riunione di gabinetto. «La bomba è attiva, quindi è pericolosa, e dobbiamo prendere le decisioni necessarie», ha aggiunto. L'accusa di Petro è pesante e giunge nel contesto del conflitto commerciale e diplomatico tra Bogotà e Quito. Le tensioni sono iniziate a gennaio, quando il presidente ecuadoriano, Daniel Noboa, ha annunciato l'imposizione di una "tassa di sicurezza" del 30% sulle importazioni colombiane. La motivazione sarebbe la presunta inerzia del governo colombiano nella lotta al narcotraffico lungo il confine. La Colombia ha quindi risposto imponendo dazi su 73 prodotti e interrompendo le forniture di energia elettrica alla nazione vicina. Nelle ultime ore si era parlato di possibili colloqui tra i funzionari dei due Paesi, proprio per allentare la tensione commerciale e diplomatica.