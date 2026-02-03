Kiev, nuovo attacco russo nella notte

Nella notte una serie di potenti esplosioni ha scosso Kiev: un nuovo attacco russo con missili e droni. Inizialmente la capitale è stata colpita da diversi gruppi di droni. Successivamente si sono aggiunti missili balistici provenienti dalla regione di Bryansk. Secondo il sindaco Vitali Klitschko, sono state segnalate chiamate ai medici nei distretti di Dniprovskyi e Desnianskyi.

In particolare, il sindaco ha reso noto che sono stati registrati danni a un edificio non residenziale nel distretto di Darnytskyi e a un edificio che ospita un asilo nel distretto di Dniprovskyi. L'entità dei danni causati non è chiara e non sono disponibili informazioni su eventuali vittime dell'attacco. Allo stesso tempo, l'amministrazione militare della città di Kiev ha riferito di possibili danni a diversi grattacieli residenziali e a un istituto scolastico nel distretto di Dniprovskyi.

Piu' vicino alla linea del fronte, secondo i media locali e i funzionari, sono stati segnalati attacchi a Kharkiv, Dnipro e Zaporizhzhia (dove la difesa aerea in azione), con esplosioni udite anche a Sumy. A Kharkiv, i funzionari locali hanno segnalato un attacco con missili balistici nel quartiere di Slobidskyi. Due persone sono rimaste ferite, ha riferito il governatore Oleh Synehubov, aggiungendo che il personale medico stava prestando soccorso ai feriti sul posto. «Il bombardamento di Kharkiv continua da più di tre ore», ha detto il sindaco Igor Terekhov, secondo il quale i russi stanno colpendo in modo mirato le infrastrutture energetiche. L'obiettivo è causare il massimo danno possibile e lasciare la città senza riscaldamento in pieno inverno. I bombardamenti hanno costretto a svuotare le tubature, lasciando 820 case senza riscaldamento.