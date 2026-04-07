Khamenei sarebbe in stato di incoscienza

Mojtaba Khamenei sarebbe privo di sensi e starebbe ricevendo cure mediche nella città di Qom. Lo scrive il Times e lo rilancia la testata israeliana Ynet. Secondo un memorandum diplomatico basato su valutazioni dell'intelligence israeliana e statunitense, pubblicato dal quotidiano britannico, la Guida Suprema iraniana sarebbe infatti in stato di incoscienza.

Secondo la valutazione dell'intelligence, Khamenei sarebbe «in gravi condizioni che non gli consentono di partecipare ad alcuna decisione del regime». Sempre secondo il Times, le agenzie di intelligence israeliane e statunitensi sono a conoscenza da tempo delle condizioni di Khamenei Jr. È la prima volta che un rapporto rivela pubblicamente la posizione di Khamenei dall'inizio della guerra, quando si credeva fosse rimasto ferito negli attacchi del 28 febbraio in cui è rimasto ucciso l'Ayatollah Ali Khamenei.