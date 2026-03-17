Israele bombarda tre quartieri di Beirut, dall'Iran droni contro ambasciata Usa in Iraq

Tre quartieri di Beirut sono stati bombardati, secondo quanto riportano i media libanesi, poco dopo che Israele ha annunciato attacchi contro Hezbollah, nella capitale libanese, e su Teheran. Aerei israeliani hanno bombardato i quartieri di Kafaat e Haret Hreik, nella periferia meridionale della capitale, e un raid ha colpito un appartamento ai piani superiori di un edificio residenziale a Doha Aramoun, nella stessa zona. «Una serie di raid e bombardamenti di artiglieria hanno preso di mira le città meridionali all'alba» ha riportato l'Agenzia Nazionale di Stampa libanese.

Sul fronte iraniano, invece, va registrato nella notte un nuovo attacco con droni e missili che ha preso di mira l'ambasciata statunitense a Baghdad, in Iraq, secondo quanto riferito da un funzionario della sicurezza. Fumo nero si è sollevato dopo un'esplosione nel complesso dell'ambasciata, mentre è stato rifeito che la difesa aerea aveva intercettato un altro drone. Il funzionario della sicurezza ha dichiarato che «tre droni e quattro missili hanno attaccato la sede dell'ambasciata, e almeno un drone si è schiantato al suo interno». Poche ore prima, la difesa aerea aveva sventato un attacco missilistico contro l'ambasciata Usa.

Quanto alle tensioni tra l'Iran e ei Paesi del Golfo, tre esplosioni hanno riecheggiato a Dubai dopo un allarme missilistico nelle prime ore del mattino. Le esplosioni sono seguite a un avviso sui telefoni cellulari rivolto ai residenti, che li invitava a «cercare immediatamente un luogo sicuro» a causa di «potenziali minacce missilistiche». Numerose deflagrazioni sono state udite anche a Doha. Il Qatar, come diverse nazioni del Golfo, è stato preso di mira da droni e missili negli ultimi giorni, mentre Teheran intensifica la sua campagna di rappresaglia per gli attacchi degli Stati Uniti e di Israele contro l'Iran.