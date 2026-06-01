Israele avanza ancora in Libano: nuovi avvisi di evacuazione su diversi villaggi del Sud

Il portavoce dell'esercito di Tel Aviv: costretti a operare perché Hezbollah ha violato il cessate il fuoco. Un soldato israeliano è stato ucciso durante un combattimento

Il portavoce in lingua araba delle Forze di difesa israeliane (Idf), Avichay Adraee, ha emesso un nuovo avviso di evacuazione nel sud del Libano meridionale. I nuovi avvisi di evacuazione, dopo quelli lanciati per i centri di Mhaibib e Kfar Kila, vicino al confine israeliano, riguardano nove villaggi in Libano.

Il portavoce Avichai Adraee ha dichiarato su X che «alla luce della violazione da parte del partito terroristico Hezbollah dell'accordo di cessate il fuoco e del suo attacco a Israele, le Forze di Difesa sono costrette a operare contro di esso con forza». Il primo avviso riguarda i villaggi di Al-Aqabiya, Al-Zrariya, Al-Marwaniya, Sunayber, Al-Najjariya, Al-Adawiya (Sidone) e Khirbet Basil per cui l'Idf chiede di «evacuare immediatamente e trasferirsi a nord del fiume Zahrani». Il secondo avviso riguarda Melikh e Kafr Huna per cui l'esercito ordina di «allontanarsi per una distanza non inferiore a mille metri verso terreni aperti».

Al contempo, Idf ha annunciato la morte di un soldato ucciso nel Libano meridionale. Il sergente maggiore Adam Tzarfati, 20 anni, originario di Rosh HaAyi, membro della Brigata Commando dell'Unita' Maglan, è stato ucciso in combattimento nel sud del Libano.