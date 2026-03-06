Iran, vertice tra Meloni e i leader di Regno Unito, Francia e Germania

Vertice telefonico tra i leader di Italia, Regno Unito, Francia e Germania sulla situazione in Medio Oriente. La premier Giorgia Meloni ha sentito il premier britannico Keir Starmer, il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il presidente francese Emmanuel Macron.

I quattro leader hanno condannato «i gravi attacchi dell'Iran», si legge in una nota di Downing Street, concordando sul fatto che «un'intensa attività diplomatica e uno stretto coordinamento militare saranno vitali nelle prossime ore e nei prossimi giorni». Il premier britannico ha poi aggiornato i colleghi sulle misure difensive adottate dal Regno Unito negli ultimi giorni per proteggere e rafforzare i Paesi partner in Medio Oriente. È stata inoltre condivisa la necessità di coordinarsi strettamente sulla situazione nello Stretto di Hormuz e ribadita la preoccupazione per lo scenario in Libano. I leader hanno accolto con favore l'offerta del presidente Volodymyr Zelensky agli alleati del Golfo riguardo alla sua competenza all'avanguardia nell'intercettazione dei droni, sottolineando l'importanza di garantire che il sostegno all'Ucraina prosegua su vasta scala. Starmer ha infine fatto il punto sugli sforzi di Londra per assicurare la partenza dei cittadini britannici dal Medio Oriente tramite voli di linea e speciali.