Via libera graduale alla riapertura dello spazio aereo, per il transito dei collegamenti internazionali. Nello Stretto sono passate le prime petroliere e i mezzi da carico, dopo il cessate il fuoco in vigore da ieri

Iran, riapertura parziale dei voli aerei. A Hormuz sono transitate sei navi

L'agenzia per l'aviazione civile iraniana ha annunciato la riapertura parziale dello spazio aereo del Paese.

Le autorità di Teheran hanno precisato che le rotte nella zona orientale dello spazio aereo sono ora aperte al transito dei voli internazionali. La ripresa delle operazioni negli aeroporti avverrà comunque in modo graduale, sulla base della disponibilità tecnica e operativa delle strutture, ha precisato l'ente di gestione degli scali iraniani.

Nel frattempo, almeno sei navi, tra cui petroliere e navi da carico, hanno attraversato lo Stretto di Hormuz. Lo ha riferito Sky News, citando il sito web Marine Traffic che monitora i movimenti delle navi in tutto il mondo. Si tratta delle prime navi ad attraversare lo stretto da quando l'Iran ne ha annunciato ufficialmente la riapertura ieri, in seguito al cessate il fuoco entrato in vigore in Libano. Inoltre, secondo quanto riportato, diverse altre petroliere che trasportano gas hanno iniziato a transitare nello stretto dal lato iraniano.