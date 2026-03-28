Iran, primo attacco degli Houthi contro Israele. «In guerra a fianco di Teheran ed Hezbollah»

Le forze armate yemenite hanno preso di mira con missili alcuni obiettivi di Tel Aviv. «Sostegno alla Repubblica islamica e ai fronti di resistenza in Libano e Palestina»

Gli Houthi dello Yemen hanno rivendicato il loro primo attacco contro Israele dall'inizio della guerra in Medio Oriente. «Le forze armate yemenite hanno annunciato questa mattina la prima operazione militare con una partita di missili balistici che hanno preso di mira obiettivi militari sensibili del nemico israeliano nel sud della Palestina occupata» ha sottolineato una nota del portavoce dell'esercito.

«L'operazione è coincisa con quelle eroiche effettuate dai mujaheddin in Iran e dal partito di Dio in Libano (Hezbollah) - si spiega - e ha raggiunto con successo i suoi obiettivi».

Gli attacchi «continueranno fino a quando gli obiettivi dichiarati non saranno raggiunti», con un «sostegno diretto alla Repubblica islamica dell'Iran e ai fronti di resistenza in Libano Iraq e Palestina, finché l'aggressione non si fermerà su tutti i fronti di resistenza».