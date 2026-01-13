Iran, Palazzo Chigi al lavoro con i partner G7 per «una soluzione positiva»

Giorgia Meloni segue «con forte preoccupazione» l'evolversi della situazione in Iran ed esprime particolare apprensione per «le notizie che stanno giungendo circa i numerosi morti tra i manifestanti». Lo si legge in una nota di Palazzo Chigi, nella quale Roma chiede anche alle autorità iraniane «di assicurare il rispetto dei diritti del popolo, incluso quello di espressione e di pacifica assemblea, e l'incolumità di chi manifesta nelle piazze». Quanto sta accadendo, continua il comunicato, spinge l'esecutivo a lavorare «insieme ai partner europei e del G7» per una soluzione «positiva» della crisi, «rispettosa delle aspirazioni di libertà e parità di diritti del popolo iraniano».

Il quadro che si sta delineando è tale da convincere anche le opposizioni a collaborare. E il senatore Alessandro Alfieri, capogruppo dem in commissione Esteri e Difesa a Palazzo Madama, ha annunciato per domani il voto a favore della risoluzione bipartisan a difesa del popolo iraniano, un segnale «unitario» per il bene del destino del popolo iraniano, al quale però deve seguire «un ruolo attivo», che «attraverso iniziative coerenti e credibili, capaci di imporre sanzioni vere» sostenga «una transizione democratica».