Iran, l'Unione europea consiglia alle compagnie di evitare lo spazio aereo

L'Agenzia dell'Unione Europea per la Sicurezza Aerea ha raccomandato alle compagnie aeree di evitare lo spazio aereo iraniano a causa della possibilità di attacchi aerei statunitensi e del livello di allerta elevato delle forze armate iraniane. In un comunicato, l'agenzia ha consigliato alle compagnie aeree di non «operare nello spazio aereo iraniano» a nessuna altitudine. Ha citato, in particolare, «la situazione attuale e il potenziale di un'azione militare statunitense, che ha posto le forze di difesa aerea iraniane in stato di massima allerta».