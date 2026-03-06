Iran, i raid colpiscono un hotel e due edifici in Bahrein

Nella notte nuovi raid iraniani hanno colpito due edifici residenziali e un hotel a Manama in Bahrein, piccolo Stato di trentatré isole vicino alle coste occidentali del Golfo Persico. Non ci sono morti.

Lo stesso Paese ieri aveva riferito che un attacco aereo iraniano aveva causato un rogo nella principale raffineria di petrolio statale e che l'incendio era stato spento.