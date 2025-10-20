Investiti da treno a Novara: un morto e due feriti

Un giovane è morto e due sono rimasti feriti, investiti da un treno nel novarese. L'incidente è avvenuto intorno alle 18 alla stazione di Trecate (Novara) dove i tre secondo una prima ricostruzione avrebbero attraversato i binari dopo essere scesi da un treno. A investirli è stato un treno in arrivo al binario vicino, diretto a Milano. La vittima è un giovane lavoratore egiziano che abitava proprio a Trecate, che è morto sul colpo. La seconda persona investita, di origini marocchine, è rimasta gravemente ferita, con diverse fratture. Il terzo, sempre immigrato di nazionalità non nota (forse pakistana) sarebbe stato colpito alla testa da un oggetto volato via nell'urto mentre era seduto su una panchina accanto al binario. Le sue condizioni sono meno preoccupanti, è entrato in ospedale in codice giallo.

Uno dei due feriti nell'incidente ferroviario di Trecate è sotto shock e non riesce a parlare, l'altro non può parlare a causa delle condizioni cliniche. La polizia sta cercando di identificarli ma al momento non ha trovato i loro documenti, che potrebbero mancare o essersi persi nell'impatto con il convoglio. Non ci sarebbero testimoni dell'accaduto perché gli altri passeggeri scesi nella stazione al momento dell'incidente si trovavano già nel sottopasso. La stazione di Trecate, cittadina di poco più di ventimila abitanti e la seconda più popolosa della provincia dopo Novara, ha infatti due soli binari e un sottopasso.