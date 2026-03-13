Indagine penale contro Powell, un giudice federale blocca le accuse

Un giudice federale di Washington ha fermato le citazioni contro la Fed: l'unico scopo è fare pressione perché il presidente della Federal Reserve si dimetta

Un giudice federale di Washington, James E. Boasberg, ha bloccato le citazioni contro la Federal Reserve nell'ambito dell'indagine penale a carico del suo presidente Jerome Powell, condotta nell'ambito dell'azione dell'ufficio dell'Us Attorney di Washington, Jeanine Pirro. L'azione penale è stata definita come l'"antitesi" della giustizia perché "priva di prove": una decisione verso cui l'Us Attorney ha preannunciato un appello, ha riferito la Cnn.

«Esistono numerose prove che lo scopo principale (se non l'unico) delle citazioni in giudizio sia quello di molestare e fare pressione su Powell affinché ceda al presidente o si dimetta, lasciando il posto a un presidente della Fed più accondiscendente», ha scritto il giudice Boasberg secondo quanto riporta il New York Times. «Dall'altro lato della medaglia, il governo non ha fornito alcuna prova che Powell abbia commesso un reato diverso dal dispiacere al presidente».