Incidenti sul lavoro, a Livorno operaio muore schiacciato da gru

Il lavoratore ha perso la vita in azienda, durante le operazioni di carico e scarico di materiale

Incidente mortale sul lavoro, questa mattina, a Livorno. Intorno alle 9 un operaio è morto mentre si trovava all'interno di una azienda in via Piombanti, durante le operazioni di carico e scarico di materiale. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo - di cui non sono ancora state rese note le generalità - sarebbe rimasto schiacciato da un mezzo pesante (probabilmente una gru). Sul posto è prontamente intervenuto il personale del 118, ma per l'operaio coinvolto non c'è stato nulla da fare. Insieme al personale della medicina del lavoro, sono arrivati anche gli agenti della polizia di Livorno.