In vigore le nuove accise: il gasolio sale di 5 centesimi, cala la benzina

Dal primo gennaio sono in vigore le nuove accise su benzina e gasolio, parificate a 672,9 euro per mille litri, con una riduzione di 40,5 euro per la benzina e un aumento della stessa misura per il gasolio. L'impatto sui prezzi alla pompa, come previsto, è di circa cinque centesimi al litro, includendo l'Iva: è questa infatti la misura dei rialzi (sul gasolio) e dei ribassi (sulla benzina) applicati dai maggiori marchi sui listini a partire da ieri.

Ci vorrà invece qualche giorno in più per apprezzare l'effetto delle nuove accise sulle medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa, a causa del fisiologico ritardo nella comunicazione dovuto alle festività e del fatto che il ministero, per legge, pubblica i dati con 24 ore di ritardo. Già lunedì dovremmo vedere la benzina in media a 1,63 euro/litro, il gasolio a 1,68 euro/litro.

Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, il primo gennaio Eni ha ridotto di 4,9 centesimi al litro i prezzi consigliati della benzina e aumentato di cinque centesimi quelli del gasolio. Per IP registriamo un calo di cinque centesimi sulla benzina e un aumento speculare sul gasolio. Per Q8 e Tamoil -5 cent sulla verde e +4,9 sul gasolio.