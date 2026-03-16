In Libano è stato superato il milione di sfollati dall'inizio della guerra

Le autorità libanesi hanno annunciato che oltre un milione di persone si sono registrate come sfollate dall'inizio della guerra, il 2 marzo scorso, tra Israele e Hezbollah. Un comunicato afferma che il numero di sfollati che si sono registrati su un sito web affiliato al ministero degli Affari Sociali ha raggiunto quota 1.049.328, di cui 132.742 ospitati in oltre 600 rifugi collettivi.

Secondo gli ultimi dati del Ministero degli Affari Sociali, più di 290mila bambini sono stati sfollati forzatamente in Libano in sole due settimane. Gli operatori di Save the Children hanno riferito che le famiglie sono fuggite, portando con sé solo lo stretto necessario, spesso senza il tempo di preparare documenti importanti, vestiti o medicinali.

Lo staff di Save the Children ha affermato che molte persone ora non riescono ad accedere ai regolari trattamenti di dialisi o alle cure oncologiche continuative. In un caso, una donna è stata costretta a partorire in auto a causa del traffico paralizzante che bloccava le strade di Beirut durante la corsa verso la salvezza.