In Francia ci sono stati sette morti per l'ondata di calore

La portavoce del governo: sono decessi direttamente o indirettamente collegati al caldo. Due vittime sull'Atlantico, una a Parigi mentre praticava sport, un'altra a Lione. E nelle scuole arrivano istruzioni di buon senso per gestire le alte temperature

L'ondata di calore che ha investito la Francia ha provocato sette morti negli ultimi giorni. Per il portavoce del governo, Maud Bregeon, «sembrano essere decessi direttamente o indirettamente collegati al caldo» ha dichiarato all'emittente televisiva TF1, aggiungendo che «tutto dovrà essere chiarito al termine di questa ondata di calore».

Una persona è morta mentre praticava sport a Parigi, un'altra in circostanze simili vicino a Lione. Due persone hanno perso la vita, travolte dalle correnti di risacca sulla costa atlantica. Otto dipartimenti della Francia occidentale sono stati posti in allerta arancione, la prima volta che accade nel mese di maggio.

Il caldo eccezionale sta sconvolgendo la routine nelle zone turistiche e balneari, con spiagge sovraffollate ma prive di sorveglianza. Ad Anglet, nel sud-ovest della Francia, la spiaggia di Plage de l'Ocean ha registrato lunedì, giorno festivo per alcuni residenti, un afflusso di persone quasi estivo, con temperature che hanno superato i 30 gradi.

Il Ministro dell'Istruzione Nazionale, Édouard Greffray, ha dichiarato martedì su France Info di aver inviato ai presidi delle scuole, così come a tutti i dirigenti, "istruzioni di buon senso" per affrontare le alte temperature nelle scuole.