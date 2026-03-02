Imprenditore trovato morto nel Salernitano, arrestata la moglie

È stata fermata la moglie per la morte dell'imprenditore sessantenne colpito sabato nella sua abitazione di Sant'Egidio del Monte Albino, in provincia di Salerno. La donna, 54 anni, è indagata per omicidio perché, secondo la ricostruzione degli investigatori, il 1° marzo avrebbe aggredito il marito colpendolo con un'arma da taglio. La donna è stata trasferita nel carcere di Salerno.

Era stata la stessa donna poche ore prima ad allertare i soccorsi dopo aver trovato il marito riverso nel bagno di casa. Giunti sul posto, i sanitari del 118 hanno riscontrato un taglio all'altezza del costato. Ferita che non sarebbe particolarmente profonda e, quindi, non sarebbe compatibile con il decesso.

Gli inquirenti hanno ascoltato i familiari della vittima e hanno eseguito un sopralluogo nella villa, ora sotto sequestro. L'autopsia potrà offrire a chi indaga un quadro più chiaro di quanto accaduto.