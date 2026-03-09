Il prezzo del petrolio resta stabile sopra i 100 dollari

Le Borse europee aprono in netto ribasso, a seguito della storica impennata dei prezzi del petrolio e del rinnovato aumento dei prezzi del gas, alimentando i timori di un ritorno delle pressioni inflazionistiche.

Nei primi scambi a Parigi il Cac 40 cede il 2,5%, a Francoforte il Dax cala del 2,38% e a Londra l'Ftse 100 scende dell'1,62%. Male anche Milano con l'Ftse Mib che segna -2,8%.

Intanto il prezzo del petrolio scende dai massimi toccati nella notte ma resta stabilmente sopra la soglia dei 100 dollari a seguito del blocco dello stretto di Hormuz e degli attacchi agli impianti del Golfo. In particolare, il Wti del Texas sale del 15% a 104,9 dollari al barile mentre il Brent del Mare del Nord avanza del 17% a 108,5. Secondo il Financial Times i Paesi del G7 non resteranno a guardare e già oggi discuteranno il rilascio comune delle riserve strategiche di greggio per frenare la corsa delle quotazioni. «L'utilizzo delle riserve strategiche è un'opzione in fase di valutazione», ha dichiarato una fonte all'Afp.