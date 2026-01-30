Il Pil 2025 in Italia a +0,7%, in Eurozona crescita dell'1,5%
L'aumento del Prodotto interno lordo nel nostro Paese è superiore alla stima fatta dal governo, che prevedeva un incremento dello 0,5%
January 30, 2026
Nel quarto trimestre del 2025 in Italia il Prodotto interno lordo (Pil), espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2020, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è aumentato dello 0,3% rispetto al trimestre precedente e dello 0,8% in termini tendenziali. Lo stima l'Istat diffondendo il dato preliminare del Pil. Nel 2025 il Pil è aumentato dello 0,7% rispetto al 2024 (nel 2025 vi sono state tre giornate lavorative in meno rispetto al 2024). Il dato del 2025 è superiore a quello stimato dal governo nel quadro programmatico del Documento programmatico di finanza pubblica di ottobre, pari al +0,5%.
La crescita dell'Eurozona nell'intero 2025 è stata dell'1,5%, un dato che supera le attese e dà continuità alla ripresa dopo lo 0,4% registrato nel 2023 e lo 0,9% del 2024. E' quanto emerge dalla stima flash di Eurostat. Nell'ultimo trimestre del 2025, il Pil dell'Eurozona è aumentato dello 0,3% rispetto al trimestre precedente.
