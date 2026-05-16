Il Papa sarà in Francia dal 25 al 28 settembre

«Accogliendo l’invito del Capo di Stato e delle autorità ecclesiastiche del Paese e quello del Direttore generale dell’Unesco, il Santo Padre Leone XIV compirà un viaggio apostolico in Francia dal 25 al 28 settembre 2026 e visiterà la sede di detta organizzazione». Questo quanto dichiarato stamani dal direttore della Sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni.

Lo scorso 6 maggio un comunicato della Conferenza episcopale francese rendeva noto che il Papa era stato formalmente invitato dai vescovi d'Oltralpe. L’itinerario proposto, che era «in attesa della conferma ufficiale da parte della Santa Sede», prevedeva la visita del Pontefice a Parigi e a Lourdes.

Quello in Francia sarà il quinto viaggio internazionale di Leone XIV dopo quelli in Turchia e Libano, Principato di Monaco, Africa (Algeria, Camerun, Angola, Guine Equatoriale) e Spagna.