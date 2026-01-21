Il Papa a Vespa: «La comunicazione ci sfida a non cedere mai al banale»

«La comunicazione ci sfida tutti a non cedere mai alla tentazione del banale. A coltivare con i nuovi strumenti che la tecnologia ci mette a disposizione la unicità della nostra umanita'». Lo sottolinea Papa Leone XIV nel messaggio inviato a Bruno Vespa, per i 30 anni della trasmissione "Porta a Porta".

«Tante cose sono successe in questi anni nel mondo, in Italia e nella Chiesa. Guerre e accordi di pace. Crisi e riprese. Eventi gioiosi e tristi. La sua trasmissione ha trasformato tutto questo - osserva il Pontefice nel messaggio letto da Vespa - in occasione costante di dialogo; sotto i riflettori delle telecamere, davanti a quello che nel tempo ci siamo abituati a definire pubblico televisivo».

«Anche la televisione in questi anni è cambiata. E con essa la comunicazione generale. Nuovi strumenti, nuove possibilita' di informarsi, di conoscere, di interagire», continua Leone che mette in guardia dai «nuovi rischi», «come quello di scambiare il falso per vero, lo zapping compulsivo per ascolto, il doom-scrolling per una lettura intenzionale, la curiosità superficiale per desiderio di conoscere, i monologhi per dialoghi dove nessuno ascolta davvero. Ci vuole pazienza e lungimiranza per coltivare una relazione durevole».

«Auguro a lei e a tutti voi di poter sempre offrire al mondo assetato di bellezza e di verita' una televisione di qualità. Buon anniversario!».