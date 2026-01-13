Il nunzio in Angola: il Papa visiterà il nostro Paese

L'Angola è uno dei Paesi africani che Papa Leone XIV intende visitare in quello che sarà il suo primo viaggio nel continente da Pontefice. Lo ha annunciato il Nunzio Apostolico nella nazione dell'Africa meridionale, l'arcivescovo Kryspin Witold Dubiel durante una conferenza stampa. Il diplomatico ha confermato che il Pontefice ha accettato gli inviti sia dei vescovi cattolici dell'Angola che del presidente del Paese Joao Lourenco, aggiungendo che i tempi, l'itinerario e il programma della visita sono in fase di definizione.