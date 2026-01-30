Il Garante per la Privacy: su Garlasco serve rispetto della persona e della sua dignità

Il Garante per la protezione dei dati personali ha stigmatizzato il comportamento di media e siti web che, nel dar conto della tragica vicenda di Chiara Poggi, continuano a diffondere immagini, nomi e particolari eccedenti le pur legittime finalità informative. L'intervento dell'Authority per la tutela della riservatezza su come il sistema della comunicazione ha seguito e segue la vicenda di Garlasco è molto netto. Nella sua nota, il Garante per la protezione dei dati personali «segue da tempo l'evoluzione della vicenda sotto il profilo della protezione dei dati personali ed è già intervenuta nell'ambito delle proprie competenze. Tuttavia, il progressivo aumento del livello di dettaglio con cui alcuni articoli e servizi televisivi ricostruiscono fatti, contesti personali e profili individuali induce il Garante a richiamare sin d'ora l'attenzione dei media, anche in presenza di istruttorie tuttora in corso».

In particolare, «la pubblicazione reiterata di tali elementi, oltre a far degenerare la cronaca in una morbosa spettacolarizzazione, contrasta con il principio di essenzialità dell'informazione e viola la normativa in materia di protezione dei dati personali nonché le Regole deontologiche dei giornalisti. Il rispetto della persona e della sua dignità costituisce un limite invalicabile dell'attività informativa e deve essere garantito non solo alla vittima, ma anche ai suoi familiari, agli indagati e a tutte le persone che, a vario titolo, risultano coinvolte o richiamate nella narrazione mediatica. Il Garante, riservandosi l'adozione dei provvedimenti ritenuti opportuni, richiama pertanto tutti i media e i siti web al più rigoroso rispetto della normativa vigente e delle Regole deontologiche, affinché il diritto di cronaca non si traduca in una indebita esposizione di dati personali e in una lesione della dignità delle persone''.