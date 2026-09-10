Famiglia e autenticità, le vittorie di Kimi non nascono per caso

C'è una parola che a Monza è tornata a significare qualcosa: autenticità. Kimi Antonelli parte diciannovesimo, in un pomeriggio in cui quasi nessuno lo aspettava davanti, e torna primo: sessant'anni dopo Scarfiotti, un italiano vince di nuovo il Gran Premio d'Italia, nel tempio della velocità, davanti al suo pubblico. Ma la vittoria da sola non spiega perché duecentomila persone abbiano esultato come se avesse vinto la Ferrari. Antonelli è bolognese, e lo si sente non solo nell'accento, ma nel modo in cui sta dentro la propria storia senza doverla recitare: non cerca l'inquadratura, non costruisce il personaggio, parla come chi è cresciuto in una famiglia che gli ha dato radici invece di un trampolino. Quella famiglia, ferma ai box in attesa, non è un accessorio narrativo per il dopo-gara, ma la roccia da cui parte, il luogo che gli ha insegnato che il talento senza misura resta solo velocità.

È qui la lezione, e vale ben oltre l'autodromo. Viviamo un tempo in cui molti si affannano a sembrare prima ancora che a essere, inseguendo il selfie, replicando ciò che ha già funzionato, scambiando la visibilità per un valore. Kimi mostra il percorso inverso, perché la sua potenza, quella vera, quella che ha risalito il gruppo sorpasso dopo sorpasso, non nasce nonostante la sua semplicità, ma da lì: il talento diventa esponenziale solo quando si tiene insieme alla radicale autenticità di chi lo possiede. C'è poi una parola che spiega tutto, ed è divertimento. Nella sua radice latina, divertire significa volgersi altrove, deviare da sé: chi si diverte davvero non guarda dentro di sé, ma fuori, verso gli altri, lontano dalla propria autoreferenzialità. È quello che si è visto a Monza, nella spontaneità di un ragazzo che non recita la gioia ma la vive rivolta verso chi gli sta intorno, il pubblico, i meccanici, la famiglia e proprio per questo diventa contagiosa. Non è un caso isolato. Anche in Sinner riconosciamo lo stesso tratto: un legame con la propria origine vissuto non come ancoraggio retorico da citare nelle interviste, ma come fonte reale di consapevolezza e autonomia.

Sono ragazzi che si divertono prima di tutto, nel senso più vero della parola, e proprio per questo si costruiscono con sacrificio, senza bisogno di indossare una maschera. Monza, per un pomeriggio, ha reso visibile a tutti che la grandezza autentica assomiglia più all'umiltà che al trionfalismo: duecentomila persone non applaudivano solo un sorpasso, applaudivano il coraggio di restare se stessi mentre si diventa grandi. È un insegnamento che vale per chi guida un'auto a trecento chilometri all'ora quanto per chi, ogni giorno, prova semplicemente a essere ciò che è, senza scorciatoie.