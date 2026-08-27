Cosa ha insegnato Federico II su come si vince la pace

Viviamo un tempo in cui la guerra torna a essere considerata una soluzione praticabile. La diplomazia viene giudicata ingenua, il dialogo una resa, l’incontro con il nemico un cedimento morale. Eppure, è proprio quando il conflitto sembra senza sbocchi che la storia ci invita a guardare oltre l’immediato. Nel Medioevo, proprio nel cuore del Mediterraneo, in Puglia, terra che fu anche sveva, quando la logica delle crociate sembrava indiscutibile, prese forma una vicenda che ancora oggi interroga la nostra coscienza. Federico II, educato sotto la tutela di Papa Innocenzo III e cresciuto nel crocevia delle culture germanica, latina, greca, araba ed ebraica della Sicilia, sviluppò una visione della politica che non si lasciava imprigionare dagli schemi del suo tempo. Non rifiutò la crociata in quanto tale, ma rifiutò che la guerra fosse l’unica strada possibile. Per questo la sua scelta può essere letta come una sorprendente anticipazione di ciò che oggi chiameremmo un’obiezione di coscienza della politica: non obbedì ciecamente all’impulso del tempo, ma ebbe il coraggio di sottoporre ogni decisione al giudizio della sua coscienza. Gregorio IX lo scomunicò. La storia, invece, ha conservato il risultato di quella scelta. Nel 1229 Gerusalemme fu restituita ai cristiani non dopo un bagno di sangue, ma grazie a un negoziato con il sultano al-Kamil. Ma quella pace non nacque dal nulla.

Dieci anni prima, lo stesso sultano aveva ricevuto un uomo disarmato: Francesco d’Assisi. Mentre gli eserciti si affrontavano, Francesco attraversò il fronte non per vincere il nemico, ma per incontrarlo. Non ottenne una conversione religiosa né il martirio. Ottenne qualcosa di altrettanto prezioso: il riconoscimento reciproco dell’umanità. Aprì una breccia. Dimostrò che il dialogo è possibile anche quando tutto sembra impedirlo. Forse è questa la lezione che abbiamo dimenticato: le vie della pace non si aprono quando il conflitto armato è terminato, ma mentre è ancora vivo. Nascono dal coraggio di attraversarlo senza esserne divorati. Perché il conflitto non è il contrario della pace. Il contrario della pace è la guerra. Il conflitto, invece, se attraversato con intelligenza e responsabilità, può liberare l’energia necessaria ad aprire brecce impensate, varchi transitabili dove tutti vedevano soltanto muri.

Ed è questa la vera laicità della politica. Non l’assenza di valori, ma il rifiuto di trasformare qualsiasi potere, religioso, ideologico o nazionale, in un assoluto. La politica è autenticamente laica quando lascia che i valori attraversino la coscienza di chi governa, assumendosi fino in fondo la responsabilità delle proprie decisioni. Non sappiamo come avrebbero giudicato Federico II i papi del nostro tempo. Sappiamo però che Papa Francesco e Papa Leone XIV hanno richiamato e richiamano con forza chi governa al primato della diplomazia, del dialogo e dell’incontro – “i nemici devono guardarsi negli occhi” – ricordando che i muri e la guerra rappresentano sempre una sconfitta dell’umanità. È difficile non vedere una sintonia tra questo magistero e la scelta di un imperatore che, otto secoli fa, preferì conquistare la pace con le parole anziché con le armi. Questa storia ci consegna una responsabilità: continuare a credere ostinatamente nella forza dell’incontro, proprio mentre il mondo sembra scegliere i muri e la guerra. Non avere paura del conflitto, ma imparare ad attraversarlo. Cercare il volto dell’altro quando tutti vedono soltanto un nemico.

Le grandi svolte della storia non sono cominciate sui campi di battaglia, ma quando qualcuno ha avuto il coraggio di immaginare un varco là dove gli altri vedevano un muro. Forse non è un caso che questa riflessione sia nata a inizio agosto a Bari – durante le intense giornate che l’Azione Cattolica Italiana ha organizzato e vissuto in occasione dell’Incontro nazionale intitolato “Orizzonti mediterranei” –, città ponte, un crocevia, una possibilità di dialogo che può anche rileggere due protagonisti raramente letti insieme: un santo e un imperatore. Francesco d’Assisi, senza armi, che riconosce nell’altro un uomo prima ancora che un nemico. Federico II che compie una scelta politica rompendo lo schema: la pace non come vittoria, ma come negoziato. La pace ha bisogno di entrambi. Della profezia che cambia lo sguardo e della politica che si assume il rischio della decisione. Senza la prima, la politica si riduce a calcolo. Senza la seconda, la profezia resta “voce nel deserto”. Quando coscienza e responsabilità si incontrano, si aprono varchi ignoti agli eserciti. È da quei varchi, e solo da lì, che passa la pace.