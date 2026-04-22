I nuovi sottosegretari giurano a Palazzo Chigi: ecco chi sono

Hanno prestato giuramento al termine della riunione del Consiglio dei ministri. Si tratta di Alberto Balboni (Giustizia), Giampiero Cannella (Cultura), Paolo Barelli (Rapporti con il Parlamento), Massimo Dell'Utri (Esteri) e Mara Bizzotto (Mimit)

I nuovi sottosegretari nominati dal governo nell'ultimo Consiglio dei ministri hanno prestato giuramento al termine della riunione a Palazzo Chigi. Si tratta di Alberto Balboni (Giustizia), Giampiero Cannella (Cultura), Paolo Barelli (Rapporti con il Parlamento), Massimo Dell'Utri (Esteri) e Mara Bizzotto (Mimit). Hanno giurato nella Sala dei Galeoni nelle mani della premier Giorgia Meloni. I cinque nuovi sottosegretari sono stati nominati dopo il passaggio in Cdm. La procedura prevede un decreto del presidente della Repubblica su proposta della presidente del Consiglio di concerto con il ministro interessato sentito il Cdm.