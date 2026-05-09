Hantanavirus, attivata la «sorveglianza attiva» su quattro italiani

Si tratta di persone residenti in Calabria, Campania, Toscana e Veneto, che erano a bordo dello stesso volo Klm sul quale era salita per pochi minuti la donna poi deceduta per l'infezione

Il ministero delle Salute ha attivato la «sorveglianza attiva» su quattro passeggeri che erano a bordo di un volo Klm in coincidenza per Roma sul quale era salita per pochi minuti una donna che si trovava sulla nave Mv Hondius, poi ricoverata a Johannesburg dove è morta a causa dell'Hantavirus.

I recapiti dei quattro, sottolinea una nota, sono stati acquisiti e le informazioni trasmesse alle regioni di competenza: Calabria, Campania, Toscana e Veneto affinché, appunto, fosse attivata la sorveglianza «nel principio di massima cautela».

«Abbiamo preso contatto con la nostra concittadina, attualmente domiciliata a Firenze, che è stata posta in regime di quarantena precauzionale in attesa degli accertamenti clinici necessari'» ha confermato l'assessora toscana alla Salute, Monia Monni.

Secondo il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, il rischio derivante dalla nave infetta da hantavirus rimane «basso. Ghebreyesus incontrerà il premier spagnolo, Pedro Sanchez, nel pomeriggio.