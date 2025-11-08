Guerra delle olive, altri 15 feriti in Cisgiordania

Quindici persone sono rimaste ferite in attacchi di coloni nei villaggi di Burin e Beita, a sud di Nablus, in Cisgiordania, e tra loro anche attivisti israeliani e giornalisti. Lo ha reso noto la Mezzaluna Rossa palestinese. Le aggressioni sono avvenute durante la raccolta delle olive. A Beita sono rimasti feriti tra gli altri la fotografa della Reuters Raneen Sawafta, Mohammed Al-Atrash di Al Jazeera e i fotografi Louay Saeed e Nael Buital. Le violenze in Cisgiordania sono proseguite in serata. A quanto riporta l'agenzia Wafa, coloni israeliani hanno attaccato case e terreni agricoli di palestinesi nel villaggio di Raba, a sud-est di Jenin, sotto la protezione dell'esercito israeliano. Gli stessi militari dell'Idf hanno preso d'assalto l'area circostante la scuola di Silat al-Harithiya, a ovest di Jenin. I soldati, sempre secondo Wafa, hanno inseguito e aggredito diversi bambini che giocavano vicino alla scuola, e seminato panico e paura tra i residenti.