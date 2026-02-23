Guarda la partita in tv e si infervora, la moglie lo accoltella pensando che le parolacce siano rivolte a lei

Un uomo di 40 anni vittima della furia della moglie, ha chiamato il 118 ed è stato ricoverato in ospedale. La donna è finita in carcere per maltrattamenti e lesioni aggravate

Sta guardando in tv Atalanta - Napoli, e preso dal tifo per la sua squadra si lascia andare a qualche imprecazione di troppo. Le parolacce utilizzate dal un tifoso 40enne non sono andate giù alla moglie, napoletana di 35 anni, che ha pensato che gli insulti fossero rivolti a lei. A quel punto ha minacciato il marito, dicendogli di andare via o l'avrebbe accoltellato. Al rifiuto dell'uomo, la 35enne ha impugnato un paio di forbici e gliele ha lanciato contro. Poi ha preso un coltello da cucina e ha tentato di colpirlo al fianco sinistro ma per fortuna senza successo. La donna ha allora puntato allora all'altro fianco.

Sanguinante, il 40enne compone prima il 112, poi il 118. La moglie non si ferma e, durante la telefonata, tira altri coltelli contro il compagno. Uno si conficca nel muro ed è lì che i carabinieri della stazione di Capodimonte lo trovano quando arrivano.

La 35enne è finita in manette per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate ed è ora in carcere. È stata denunciata anche porto di coltello perché nella sua borsa i militari hanno trovato altre 3 lame, una di queste è un "apriostriche" La vittima è ancora ricoverata all'Ospedale del Mare ma non è in pericolo di vita.