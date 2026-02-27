Greenpeace condannata a pagare 345 milioni di dollari a società energetica

Lo ha stabilito un Tribunale Usa. L'associazione ambientalista: non li abbiamo

Un giudice americano ha ordinato a Greenpeace di pagare 345 milioni di dollari al gestore dell'oleodotto Usa contro cui aveva protestato in North Dakota. La sentenza conclude un caso legale, durato anni, che ha contrapposto l'organizzazione ambientalista alla società Energy Transfer. Greenpeace ha già contestato di non avere i fondi per pagare.