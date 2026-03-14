Gli Usa bombardano l'isola iraniana di Kharg

Gli Usa hanno bombardato l'isola iraniana di Kharg, distruggendo esclusivamente i suoi obiettivi militari. Il presidente americano Donald Trump ha annunciato su Truth pesanti attacchi aerei contro obiettivi militari, risparmiando però le infrastrutture attraverso cui transita il 90% circa di tutto il greggio iraniano. Una mossa mirata a fare pressione su Teheran affinché non interferisca con il traffico marittimo attraverso lo Stretto di Hormuz. Nel suo post, Trump ha definito l'attacco una delle "più potenti incursioni aeree nella storia del Medio Oriente". "Ho scelto di non distruggere le infrastrutture petrolifere dell'isola" ha scritto ancora Trump. "Tuttavia, qualora l'Iran - o chiunque altro - dovesse compiere azioni volte a ostacolare il libero e sicuro transito delle navi attraverso lo Stretto di Hormuz, riconsidererò immediatamente tale decisione". Il presidente americano ha poi aggiunto che "l'Iran è completamente sconfitto e vuole un accordo - ma non un accordo che io accetterò".

Immediata la risposta di Teheran, che ha minacciato di "ridurre in cenere" le infrastrutture petrolifere ed energetiche legate agli Stati Uniti in Medio Oriente. Nel frattempo continuano gli attacchi iraniani alle nazioni vicine: nella notte un drone ha colpito l'ambasciata statunitense di Baghdad.