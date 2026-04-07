Giovane ucciso a Napoli a colpi d'arma da fuoco

Sarebbe stato raggiunto da alcuni sconosciuti che erano in sella a uno scooter che hanno esploso alcuni proiettili

A Napoli un giovane di 20 anni è stato ferito nelle prime ore della giornata, alle 5 del mattino circa, a colpi d'arma da fuoco ed è deceduto poco dopo il ricovero in ospedale. Il fatto è accaduto nei pressi di un bar. La vittima si chiamava Fabio Ascione.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli e del nucleo operativo di Poggioreale, il giovane sarebbe stato raggiunto da alcuni sconosciuti che erano in sella ad uno scooter e che avrebbero esploso alcuni proiettili, colpendo al torace la vittima. Il giovane è stato trasportato al pronto soccorso di Villa Betania, dove poi è morto.