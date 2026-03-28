Genova, un 25enne, aggredito nella notte, è in ospedale in codice rosso

É accaduto nella notte a Genova. Due colleghi, impiegati a bordo di uno yacht battente bandiera sudafricana, stavano trascorrendo la serata in piazza delle Erbe, quando un gruppo di persone, per cause da chiarire, ha aggredito uno dei due, un giovane uomo di 25 anni, con dello spray urticante e colpendolo con una spranga. I passanti allora hanno chiamato i soccorsi, ma il giovane colpito è scappato con il collega. Dopo un quarto d'ora è arrivata una nuova segnalazione al 118 di una persona ferita a Molo Giano e quando l'ambulanza della Croce bianca è arrivata sul posto ha trovato il giovane a terra, in un lago di sangue, ma ancora cosciente. Il venticinquenne ha iniziato a reagire per non farsi trasportare in ospedale, ma dopo alcuni minuti ha avuto una crisi epilettica e l'automedica è dovuta intervenire. I sanitari lo hanno quindi intubato e trasferito in codice rosso all'ospedale San Martino.

I carabinieri, intanto, hanno acquisito le telecamere di videosorveglianza e sentito alcuni testimoni per ricostruire quanto successo e risalire agli autori del pestaggio. Che non sembrerebbe un caso isolato di violenza: due settimane fa, infatti, un giovane di 17 anni era stato accoltellato alla schiena nel centro storico di Genova.