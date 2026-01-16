Gaza, ecco il comitato voluto da Trump

Ne fanno parte, tra gli altri, Marco Rubio e Tony Blair

Donald Trump annuncia la formazione del board esecutivo per rendere «operativa la visione del Board of Peace» per Gaza. I componenti sono il segretario di stato Marco Rubio, gli inviati Steve Witkoff e Jared Kushner, Tony Blair, Marc Rowan, Ajay Banga e Robert Gabriel. Il comitato, si legge in una nota, è «composto da leader con esperienza in diplomazia, sviluppo, infrastrutture e strategia economica».

Il Board of Peace, sottolinea la Casa Bianca, «svolgerà un ruolo essenziale nell'attuazione di tutti i 20 punti del piano» degli Stati Uniti «fornendo supervisione strategica, mobilitando risorse internazionali e garantendo la responsabilità durante la transizione di Gaza dal conflitto alla pace e allo sviluppo».

Inoltre, la Casa Bianca ha annunciato che «per stabilire la sicurezza, preservare la pace e creare un ambiente duraturo e libero dal terrore, il maggiore generale Jasper Jeffers è stato nominato comandante della Forza internazionale di stabilizzazione» nell'ambito del piano di pace a Gaza. In particolare, Jeffers guiderà le operazioni di sicurezza, sosterrà la smilitarizzazione completa e consentirà la consegna sicura di aiuti umanitari e materiali per la ricostruzione.