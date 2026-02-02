Gaza, bimbo palestinese di 3 anni ucciso nella Striscia

Secondo Al Jazeera il piccolo è stato colpito durante un bombardamento alle tende. Questa mattina intanto è stato riaperto il valico di Rafah

Il valico di Rafah a Gaza è stato aperto per l'ingresso e all'uscita dei residenti: lo ha fatto sapere un funzionario della sicurezza israeliano. Secondo i media statali egiziani il valico di Rafah farà passare 50 persone al giorno in entrambe le direzioni. La riattivazione del passaggio rappresenta uno degli elementi centrali del piano di pace mediato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, secondo quanto riportato dai media egiziani.

Intanto, secondo l'emittente Al Jazeera un bambino palestinese di 3 anni è stato ucciso dalle truppe israeliane nella zona di al-Mawasi, nel sud di Gaza, vicino alla città di Khan Younis. L'attacco è avvenuto al di fuori delle aree di dispiegamento dell'esercito israeliano nel sud di Gaza.

Il piccolo è stato ucciso quando le cannoniere israeliane hanno bombardato le tende che ospitavano gli sfollati ad al-Mawasi. Dall'entrata in vigore del cessate il fuoco, il 10 ottobre 2025, Israele ha ucciso più di 500 palestinesi a Gaza e ne ha feriti altri 1.400, secondo il Ministero della Salute palestinese.