Frontex, -39% passaggi irregolari da inizio anno

Nei primi tre mesi del 2026, i passaggi irregolari di migranti sono diminuiti del 39% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con poco più di 21.400 attraversamenti registrati. Lo riporta Frontex, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera. A rappresentare un fattore chiave per la riduzione del calo di attraversamenti, si legge in una nota di Frontex, sono state le condizioni meteorologiche avverse lungo le principali rotte migratorie verso l'Unione europea.

La rotta più attiva verso l'Ue é stata quella del Mediterraneo orientale, con circa 6.500 arrivi registrati nel primo trimestre dell'anno. Le rilevazioni lungo questa rotta sono diminuiti del 34% su base annua, riporta Frontex. La seconda rotta più trafficata é stata quella del Mediterraneo centrale, ha registrato circa 6.200 attraversamenti irregolari, con un calo del 33% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il Mediterraneo occidentale é stata l'unica rotta principale a registrare un aumento, con circa 4.400 rilevamenti e un incremento del 66% su base annua, sebbene a marzo si sia registrato un calo rispetto a febbraio.

I tentativi di fuga attraverso la Manica verso il Regno Unito, che includono sia coloro che sono riusciti a raggiungere il Regno Unito sia coloro a cui é stato impedito di partire, sono diminuiti del 41%, attestandosi a 6.600. In generale, riporta Frontex, il numero di arrivi irregolari continua a diminuire, ma il costo umano continua ad aumentare. Secondo l'Organizzazione internazionale per le migrazioni, infatti, quasi 1.000 persone hanno perso la vita nel Mediterraneo dall'inizio dell'anno, con molte «delle tragedie che si sono verificate in condizioni meteorologiche avverse», specifica la nota. «La situazione in Medio Oriente rischia di alimentare gli spostamenti di persone nella regione nei prossimi mesi. Finora, ciò non ha avuto un effetto significativo sulla situazione migratoria alle frontiere esterne dell'Ue e Frontex continua a monitorare attentamente gli sviluppi», specifica ancora il comunicato. Gli agenti Frontex alle frontiere esterne dell'Ue sono circa 3.700.