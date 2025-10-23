Frontale tra due auto nel Bolognese, muore bimbo di 7 anni

Un bambino di 7 anni è morto mercoledì sera in un incidente stradale nel Bolognese: intorno alle 21, lungo la strada Porrettana a Lovoleto, frazione di Granarolo dell'Emilia, si è verificato uno scontro frontale fra due automobili. Ferito il genitore, un 34enne di origine albanese, residente a Minerbio, e l'altro conducente, un 20enne di Bentivoglio. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di San Lazzaro di Savena, il bambino era seduto sul sedile posteriore, senza la cintura di sicurezza, insieme al suo papà, di 34 anni, di una Volkswagen Corrado (un'auto d'epoca) che, per evitare di investire uno scooter che stava svoltando, si è scontrata frontalmente con una Renault Clio.