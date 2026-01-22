Il fatto è avvenuto a Latisana, in provincia di Udine. L'autore del femminicidio avrebbe ammazzato la donna con un'accetta e poi si sarebbe rivolto contro un coltello. La coppia aveva tre figli

Friuli, un uomo di 80 anni ha ucciso la moglie di 78 anni e si è tolto la vita

Un uomo, di 80 anni ha ucciso la moglie di 78 anni e poi si è tolto la vita. È accaduto questa mattina a Latisana, in provincia di Udine. Le indagini sono condotte dai carabinieri che, coordinati dalla Procura di Udine, stanno cercando di delineare i contorni del femminicidio.

Dalle prime ricostruzioni fatte dai carabinieri di Latisana, sembra che l'anziano abbia ucciso la moglie utilizzando un'accetta, con la quale avrebbe colpito la consorte ripetutamente al capo. Successivamente, l'anziano avrebbe afferrato un coltello e l'avrebbe rivolto contro se stesso, togliendosi la vita. Il dramma familiare è avvenuto nella frazione di Pertegada di Latisana. Non sono stati ancora chiariti i motivi del gesto.

A trovare i corpi, questa mattina, e dunque a lanciare l'allarme, è stata una parente della coppia, che è entrata nell'abitazione di famiglia per fare loro visita e si è trovata davanti la terribile scena dell'omicidio-suicidio. La coppia di anziani lascia tre figli. Al momento nella casa, a due piani, ci sono gli investigatori dell'Arma che stanno eseguendo rilievi scientifici. Sul posto è giunto anche il sindaco di Latisana, Lanfranco Sette.