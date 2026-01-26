Francia, social vietati ai minori di 15 anni

L'Assemblea Nazionale ha approvato a larga maggioranza l'articolo chiave di una proposta di legge

L'Assemblea Nazionale francese ha approvato a larga maggioranza l'articolo chiave di una proposta di legge che vieta l'accesso ai social media ai minori di 15 anni, una misura volta a tutelare la salute di bambini e adolescenti, sostenuta dal governo e dal Presidente Emmanuel Macron. Il testo completo dovrebbe essere adottato nel corso di questa sera.

I membri del Parlamento hanno approvato, con 116 voti favorevoli e 23 contrari, un emendamento che stabilisce che «'accesso a un servizio di social network online fornito da una piattaforma online è vietato ai minori» di età inferiore ai quindici anni.